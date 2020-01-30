РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. В подмосковных Люберцах, Котельниках, Дзержинском и Лыткарине в 2019 году приняли 40 тысяч заявлений от граждан о преступлениях, сообщил Люберецкий городской прокурор Александр Саломаткин.

В четверг в Люберецкой городской прокуратуре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги минувшего года.

«40 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях поступило в правоохранительные органы в Люберцах, Котельниках, Дзержинском и Лыткарине в 2019 году. Это на 9 тысяч больше, чем в 2018 году», – сказал Саломаткин.

Он пояснил, что также увеличилось количество материалов проверок и уголовных дел. Всего было возбуждено более трех тысяч уголовных дел – на 400 больше, чем в 2018 году. При этом вынесли почти 30 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовных дел. В ходе надзорной деятельности отменили три тысячи таких решений.

По словам Саломаткина, штатная численность сотрудников МВД несколько лет не меняется, а плотность застройки высокая. Он подчеркнул, что идет колоссальная нагрузка на правоохранителей. Аналогичная ситуация со Следственным комитетом. Но при этом повысилось качество следствия – количество дел, возвращенных для дополнительного расследования, составило порядка 10 против 19 в 2018 году.

«Хотелось бы всех поблагодарить за работу – сотрудников и руководителей правоохранительных органов, ФСБ», – заключил Саломаткин.