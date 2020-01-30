РИАМО - 30 янв. Столичные полицейские задержали троих членов группы, которые изготавливали дубликаты ключей от банковских ячеек в разных регионах России и похищали из них крупные суммы денег, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В Москве и Екатеринбурге задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер. При обысках по местам их проживания изъяты 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 миллиона рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группировка состояла из жителей Свердловской области. Злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях с помощью поддельных документов. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Впоследствии злоумышленники проверяли индивидуальные банковские сейфы и похищали их содержимое.

«Установлены обстоятельства двух хищений денежных средств. Предварительная сумма материального ущерба превысила 2,6 миллиона долларов США. Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).