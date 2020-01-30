РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. Суд в Люберцах, Котельниках, Дзержинском и Лыткарине вынес свыше 900 обвинительных приговоров в 2019 году, сообщил зампрокурора округа Роман Чиркин.

В четверг в Люберецкой городской прокуратуре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги прошлого года.

«В Люберецком судебном районе судами в 2019 году вынесено 922 обвинительных приговора в отношении 975 лиц. Вынесено 529 постановлений о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в отношении 551 лица», – сказал Чиркин.

Он добавил, что от уголовной ответственности в связи с применением принудительных мер медицинского характера в 2019 году освободили 19 человек по 19 уголовным делам.

Чиркин подчеркнул, что прокуратура уделяет пристальное внимание проверке и оценке законности состоявшихся решений по уголовным делам. Люберецкий суд в 2019 году вернул прокурору 18 уголовных дел в отношении 19 человек.

Чиркин отметил, что в 2019 году было много преступлений в сговоре. Так, городским судом признаны виновными граждане Азербайджана, которые с применением насилия украли вещи на сумму свыше 1 миллиона рублей. Данных людей арестовали на длительный срок. Также арестовали людей, похитивших в Солнечногорске и доставивших в поселок Малаховка Люберец молодого человека с целью вымогательства денег. Кроме того, арестован был и житель Люберец, который в маске напал на офис «Промсвязьбанка» на Октябрьском проспекте и требовал деньги на сумму более 16 миллионов рублей. Он приговорен к лишению свободы на длительный срок.