РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 янв. Ученикам школы №1 подмосковных Котельников рассказали об основах самоспасения из воды, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг сотрудниками отдела по безопасности совместно с заместителем директора по безопасности КСОШ №1 и учениками 7 класса было проведено информационно-практическое мероприятие «Осторожно, тонкий лед».

«В ходе мероприятия ребятам было разъяснено, как опасно выходить на тонкий лед, рассказано о методах самоспасения из воды. Были розданы памятки с информацией о правилах безопасного поведения на льду», - говорится в сообщении.