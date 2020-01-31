Шенген по новым правилам: как получить визу в 2020 году

Когда вступают в силу новые правила
В июне прошлого года Совет ЕС принял поправки к Визовому кодексу, которые определяют условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Если раньше пятилетнюю мультивизу выдавали лишь несколько стран Шенгенской зоны, то теперь такую визу можно будет получить в любую страну Европы, но при соблюдении определенных условий.
Кроме того, порядок получения долгосрочной визы станет четким и ясным. Туристы будут понимать, в каком случае могут смело претендовать на получение мультивизы на год, два или пять лет.
Визы на три или четыре года больше выдавать не будут.
Новые правила получения долгосрочных шенгенских виз начинают действовать со 2 февраля 2020 года.
Кто получит визу на год, два или пять лет
На официальном сайте представительства Европейского Союза в Российской Федерации говорится, что получить долгосрочную шенгенскую визу смогут активные путешественники, которые не нарушали правил использования предыдущих виз.
Срок действия визы на год, два или пять лет будет увеличиваться постепенно.
Мультивизу на год можно будет получить, если в паспорте имеются три краткосрочные визы за последние два года.
На два года многократную визу выдадут при наличии в паспорте годовой мультивизы, полученной в течение двух предыдущих лет.
Пятилетний шенген получат те, кто в течение трех предыдущих лет легально использовал двухгодичную мультивизу.
При этом получать многократные визы смогут туристы, имеющие положительную визовую историю. Добропорядочный путешественник должен соблюдать правило «первого въезда» - то есть въезжать на территорию ЕС через ту страну, которая ему выдала вузу. После этого в течение срока действия визы можно ездить в любые другие страны Шенгена. Для хорошей визовой истории также нужно не нарушать сроки визы, цели пребывания и законы страны пребывания.
Когда и как подавать на визу
Изменились также сроки подачи документов на шенгенскую визу. Если до сих пор подать документы на визу можно было максимум за три месяца до поездки, то по новым правилам заниматься оформлением можно начинать за шесть месяцев (а для моряков – за девять месяцев). Такое решение позволит путешественникам заранее планировать отпуск, а консульствам и визовым центрам - снизить нагрузки в преддверии горячих сезонов – например, перед новогодними или майскими праздниками. Теперь подавать документы на визу для поездки на Новый год можно будет уже в конце лета.
А вот минимальный срок подачи документов на визу остался прежним - нужно успеть подать их за 15 дней до начала предполагаемого путешествия.
Заявление на получение шенгенской визы можно будет подавать традиционно – в посольстве или в визовом центре, либо в электронном виде. Заполнение заявки онлайн не повлечет дополнительных требований и трат, а стоимость визы останется той же.
Перечень документов остался прежним:
- заполненная анкета,
- проездные документы или маршрутный лист,
- брони отелей,
- финансовые гарантии (справка с работы, банковская выписка),
- медицинская страховка,
- биометрические данные – обновлять их придется раз в пять лет.
Кто может не платить визовый сбор
Поправками к Визовому кодексу ЕС рекомендовано выдавать бесплатные визы гражданам с 6 до 18 лет. Однако это решение будет принимать каждая страна Евросоюза по своему усмотрению. Поэтому, прежде чем подавать документы, лучше уточнить этом момент в консульстве или визовом центре.
Дети до 6 лет, как и раньше, от визового сбора освобождаются.
Где сложнее получить шенген
Путешественникам стоит следить также за изменениями правил выдачи виз в консульствах отдельных европейских стран. Например, осенью прошлого года требования к документам на шенгенскую визу для россиян ужесточила Финляндия, а точнее, привела их в соответствие с общими правилами ЕС.
Поэтому сейчас в визовых центрах и консульстве Финляндии у наших соотечественников требуют полный комплект документов: заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, справки о наличии финансов, медицинский страховой полис, квитанцию об оплате визового сбора, билеты и подтверждение проживания. Если последнее невозможно, от заявителя потребуется письменное описание маршрута путешествия. Раньше такие документы Финляндия запрашивала только в исключительных случаях.
По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), проще всего россиянам получить визы в Грецию, Италию, Болгарию и Хорватию. Сложнее всего собрать пакет документов для посольств Германии и Швейцарии. Надо учитывать, что проверены они будут самым тщательным образом.
Чаще всего визы на въезд в страны Шенгенского соглашения россиянам открывает Испания, а самый большой процент отказов - в генконсульстве Норвегии.
В пятерку лидеров по отказам также вошли Бельгия, Германия, Нидерланды и Польша. Нидерланды также лидируют среди стран ЕС, которые реже всех выдавали многократные визы.
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