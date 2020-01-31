Шенген по новым правилам: как получить визу в 2020 году

В июне прошлого года Совет ЕС принял поправки к Визовому кодексу, которые определяют условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Если раньше пятилетнюю мультивизу выдавали лишь несколько стран Шенгенской зоны, то теперь такую визу можно будет получить в любую страну Европы, но при соблюдении определенных условий.

Кроме того, порядок получения долгосрочной визы станет четким и ясным. Туристы будут понимать, в каком случае могут смело претендовать на получение мультивизы на год, два или пять лет.

Визы на три или четыре года больше выдавать не будут.

Новые правила получения долгосрочных шенгенских виз начинают действовать со 2 февраля 2020 года.

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