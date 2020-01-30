РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. Команда из подмосковных Люберец по северной ходьбе 1 февраля станет участником марафона по скандинавской ходьбе «Зеленое кольцо Москвы», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«1 февраля люберецкая команда «Торпедо – «Северная ходьба» присоединится к марафону по скандинавской ходьбе «Зеленое кольцо Москвы» (160 километров), который направлен на популяризацию северной ходьбы как спортивной дисциплины», – говорится в сообщении.

Жители округа в составе 15 человек пройдут пять километров по треку в парке «Кузьминки» и поддержат московских спортсменов.

Команда «Торпедо – «Северная ходьба» создана в Люберцах в ноябре 2019 года в рамках программы «Активное долголетие».