РИАМО - 30 янв. Компания «ВСК - Линия жизни» объявила о начислении ежегодного купона по полисам инвестиционного страхования жизни (ИЖС) «Линия дохода» 9%-10,60% и дополнительного инвестдохода по полисам ИСЖ «Линия роста. Рантье» 7,87%-11,57%, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ООО «ВСК - Линия жизни» выплатит первый годовой купон по пятилетним договорам ИСЖ «Линия дохода» и дополнительный инвестиционный доход по полисам ИСЖ «Линия роста. Рантье», которые были оформлены в период с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года», - говорится в сообщении.

Всего выплату получит 2241 держатель полисов ИСЖ, общая сумма выплат составит свыше 100 миллионов рублей.

Механизм работы программы «Линия дохода» позволяет получить фиксированный ежегодный доход (купон) при положительной динамике акций, а также сохранить его при негативном сценарии, при этом не подвергая риску вложения. Инвестиционная стратегия программы основана на акциях компаний, которые на сегодняшний день являются лидерами своей отрасли.

По программе ИСЖ «Линия роста. Рантье» клиент получает ежегодный дополнительный инвестиционный доход, зависящий от величины роста базового актива, при этом также не подвергая риску основные вложения в случае негативной динамики рынка.

Страховая составляющая программ позволяет защитить держателя программы на случай наступления рисков, связанных с жизнью и здоровьем.

ООО «ВСК - Линия жизни» входит в перечень системно значимых страховых организаций. Работает в сфере страхования жизни и является одной из ведущих компаний в сегменте обязательного государственного страхования жизни и добровольного страхования жизни (с 1992 года по 2004 год в составе Страхового дома ВСК, с 2004 года по настоящее время – самостоятельная дочерняя страховая компания, входящая в группу компаний ВСК).