Миф № 1: заразиться можно от посылок с «Алиэкспресс» и бананов

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Пожалуй, первое, что ассоциируется с Китаем у россиян сегодня – это «Алиэкспресс». Вместе с первыми появившимися новостями в Интернете стали шутить о возможности получить вирус в посылке. В мессенджерах, тем временем, появилось сообщение о том, что заразиться можно, съев банан, привезенный с юга; якобы об этом сообщили в новостях «главного канала». При этом вирус в сообщении обозначен другими символами (n7n9, тогда как коронавирус медики назвали 2019-nCoV).

Мы попросили доктора медицинских наук, заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главного инфекциониста ФМБА России Владимира Владимировича Никифорова прокомментировать этот и другие мифы о коронавирусе.

Мнение эксперта: как и половина информации в Интернете, это абсолютная глупость. Вирусы в принципе крайне нестойки и вне человека живут максимум до полутора суток. Самым стойким был SARS, который мог жить до трех дней, а посылки из Китая идут существенно дольше. То же самое касается и бананов – если на них не кашлял заболевший за несколько часов до того, как вы этот банан получите, то он будет полностью безопасен.

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Миф № 2: для профилактики нужно пить алкоголь, а лечиться солевым раствором

Миф о том, что от вируса помогает защититься полоскание горла солевым раствором, появился в китайском Интернете. Врач одной из китайских больниц, рассказывая о важности соблюдения личной гигиены, упомянула о полоскании горла солевым раствором. Социальные сети же приняли один из вариантов профилактики за способ полноценного лечения.

Тем временем пользователи Интернета стали предлагать свои альтернативные методы профилактики. Так, был активно растиражирован юмористический пост о том, что хорошей защитой от коронавируса станут 250 грамм алкоголя. В СМИ и социальных сетях жители Китая рассказывают, что старшее поколение восприняло подобный мем всерьез и активно пытается лечиться крепким алкоголем.

Мнение эксперта: меры профилактики коронавируса ничем не отличаются от банального гриппа. Соблюдайте правила личной гигиены, носите маску, вовремя мойте руки – и все будет нормально. Россиянам и вовсе бояться нечего – ни одного случая коронавируса официально не зарегистрировано, а значит и заразиться нам неоткуда.

По поводу лечения водкой и коньяком – это чья-то шутка. Я даже видел сфабрикованное письмо за подписью министра, которое является совершенно очевидной фальшивкой. Кто-то побаловался, а население восприняло это серьезно, особенно пьющие мужчины. Им стоит вспомнить о том, что алкоголь лекарством не является и с инфекцией с его помощью бороться бесполезно.

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Миф № 3: от коронавируса помогают аптечные препараты

Отдельные производители противовирусных препаратов уже подсуетились и рекламируют свои средства как лекарства, помогающие в том числе при заболевании коронавирусом. По данным СМИ, некоторые фармацевты в московских аптеках предлагают конкретные лекарства на вопрос о том, есть ли в ассортименте средства для профилактики коронавируса.

Мнение эксперта: от коронавируса специфического лечения пока что нет. Специального противовирусного средства, убивающего коронавирус, тоже нет. В случае обнаружения у себя симптомов ОРВИ, с которыми схожи симптомы коронавируса, необходимо обратиться к врачу: он решит, что делать.

Защитить себя от коронавируса можно с помощью соблюдения обычных правил гигиены – мытья рук, ношения одноразовой ватно-марлевой повязки.

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Миф № 4: заразиться коронавирусом очень легко

Один из главных страхов – якобы невероятная заразность коронавируса. Особенно мнительные граждане начинают за версту обходить китайцев на улице, а при первых симптомах простуды паниковать – не коронавирус ли это?

Мнение эксперта: от человека к человеку вирус может передаться при очень тесном контакте, например, если медик будет делать больному искусственное дыхание «рот в рот» или если заболевший человек будет кого-нибудь обнимать и целовать, что тоже маловероятно. Стоит помнить, что случаи заражения вне Китая единичны.