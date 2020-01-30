РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. Клубы по интересам для пенсионеров Балашихи, участников программы «Активное долголетие» начнут свою работу в Никольско-Архангельском парке в феврале и будут проходить по вторникам и четвергам, сообщается на странице объединенной дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Занятия в клубах для участников программы «Активное долголетие» в Никольско-Архангельском парке начнутся уже в феврале. Они будут проходить каждый вторник и четверг с 13:00 до 15:00. 4 февраля откроется литературный клуб «Читатель по теме «Последний месяц зимы»; 6 февраля в клубе «Игромания» состоится развлекательная игра «Мафия», – говорится в сообщении.

11 февраля пройдут занятия клуба «Хочу все знать» по теме «Вода»; 13 февраля в клубе «Игромания» проведут интеллектуальную игру «Квиз»; 18 февраля в клубе «Читатель» поговорят о защитниках отечества.

В последнюю декаду февраля Ко дню защитника отечества состоится занятие в клубе «Кинолюбитель», которое пройдет 20 февраля. 25 февраля пройдет мастер-класс по изготовлению кормушек в рамках проекта «Птицы России» в клубе «Рукоделие» и 27 февраля в клубе «Игромания» вновь проведут развлекательную игру «Мафия».

Занятия для представителей старшего поколения проходят в сформированных группах, записаться можно по телефону: 8(925)716-44-79.