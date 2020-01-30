РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 янв. Подольский городской суд заключил под стражу 37-летнего уроженца Украины, который украл мобильный телефон в кафе, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

«Уроженец и гражданин Украины 1983 года рождения, не зарегистрированный и проживающий в Подольске, холостой, имеющий на иждивении дочь с его слов, не работающий, ранее не судимый, совершил кражу телефона со стола в кафе, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб составил 10 тысяч рублей», – сказал Дзотцоев.

Он добавил, что злоумышленник причинил своими преступными действиями пострадавшему значительный материальный ущерб. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное пунктом «В» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Следственное управление УМВД России по Подольску 21 января возбудило уголовное дело в отношении гражданина, подозреваемого в краже. В этот же день подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

«Подольский городской суд с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольску удовлетворил и избрал обвиняемому меру пресечения в заключении под стражу», – отметил Дзотцоев.

По его словам, Подольская городская прокуратура обеспечивает надзор за данным уголовным делом.