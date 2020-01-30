РИАМО - 30 янв. Акцию с возвращением цен 1990 года отменили в McDonald’s, она должна была пройти 31 января в первом ресторане сети в России, сообщается на сайте компании.

Причиной отмены акции назвали коронавирус и меры предупреждения его распространения.

«Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», - рассказал генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

Ранее правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения вируса в мегаполисе. Власти рекомендовали воздержаться от проведения общественных мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения заболевания.

Изначально планировалось, что акция McDonald’s, приуроченная к 30-летию деятельности компании в России, пройдет 31 января в ресторане по адресу: Москвы, Большая Бронная улица, дом 29.

Вспышка нового вида короновируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Число заболевших на данный момент достигло порядка 7 тысяч человек, умерло более 170 человек. Заболевание распространилось и в другие страны, однако России в их числе нет.

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