РИАМО (МЫТИЩИ) – 30 янв. В подмосковных Мытищах 143 муниципальных объекта доступны для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения, сообщила начальник управления по социальной политике администрации горокруга Наталья Тер-Григорьян.

В четверг в здании Мытищинской картинной галереи состоялось заседание координационного совета по делам инвалидов при администрации городского округа Мытищи. В повестку дня было включено четыре вопроса, все они связаны с реализацией программы «Доступная среда» на территории муниципалитета.

«На территории округа всего 215 объектов, которые должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Из них на сегодняшний день доступно 143 – это 66,5%. Плановый показатель у нас достигнут за прошедший год, даже перевыполнен. В этом году нужно достичь 6,8 %. На этот год выделяется больше денежных средств, в том числе из областного бюджета», – сказала Тер-Григорьян.

Она добавила, что основным показателем по-прежнему остается обеспечение доступной среды для инвалидов, маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности. Это прежде всего касается социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

В городском округе активно работают четыре общественных организации инвалидов. Самая крупная – Мытищинская районная организация Всероссийского общества инвалидов во главе с Олегом Старостиным, он же является депутатом совета депутатов городского округа. По всем вопросам, касающимся инвалидов, представители администрации советуются и принимают совместные решения с этими организациями.