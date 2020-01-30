РИАМО - 30 янв. Дом культуры на улице Южной в Реутове откроется в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти. Он поручил главам муниципалитетов ускорить темпы строительства и реконструкции объектов культурного назначения, чтобы ввести их в строй до конца года. В список первоочередных задач вошло и завершение строительства Дома культуры в Реутове.

«На данном этапе Дом культуры находится на стадии 90-процентной готовности. Завершается облицовка фасада здания, благоустраивается прилегающая территория, внутри ведется чистовая отделка – покраска стен, подготовка каркаса для натяжных потолков, установка сантехники, уборка строительных крупногабаритных материалов. Есть уверенность, что все работы завершим уже этой весной», – сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Он поручил ускорить все работы, чтобы в конце февраля начать установку мебели и оборудования для зрительного зала.

Его проектом предусмотрено оборудование зрительного зала на 300 мест, театральной сцены, гардеробной, костюмерной, отдельных классов для занятий музыкой, вокалом и хореографией. Большую часть здания займет школа искусств – детский музыкальный театр Реутова.

По данным Реутовского информагентства, Дом культуры предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий общегородского значения, социально-культурных услуг, развивающих занятий для детей и взрослых в студиях, кружках разных направлений.

Единовременно в здании смогут находиться порядка 500 человек, также предусмотрены и места для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.