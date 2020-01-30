РИАМО - 30 янв. Московская область по валовому сбору картофеля в стране заняла третье место, собрано свыше 463 тысяч тонн, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Производство картофеля в Подмосковье растет очень быстрыми темпами, и мы не только увеличили объемы его производства, но и повысили качество продукции. Еще в 2018 году мы были на восьмом месте, а уже через год по итогам производства картофеля в России мы поднялись на третье место», – сказал Разин.

Он подчеркнул, что за прошлый год в регионе собрали рекордный урожай: валовый сбор составил 463,4 тысячи тонн картофеля

По его словам, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах области урожай картофеля увеличился на 103,4 тысячи тонн относительно 2018 года.

«Мы увеличили сбор на 29%. По урожайности наши аграрии также поставили рекорд. Она составила 323 центнера с гектара. В 2018 году урожайность картофеля составляла 241 центнера с гектара. Урожай производители реализуют в Подмосковье и столице. Хочу отметить, что увеличение объема сбора позволило нам направлять картофель и в другие регионы страны», – добавил министр.

Основные площади производства картофеля находятся в Дмитровском и Коломенском городских округах, Озерах, Луховицах и Ступине.

«В этих пяти округах собрали более 80% картофеля от всей области. Лидирующими сельхозорганизациями Подмосковья являются «ДГТ», «Агрофирма Бунятино», «Озеры», «Куликово», «Северка», «Городище», «Агрофирма Сосновка», «Емельяновка», «Бунятино», «Дединово» и другие», – отметил Разин.

Министр уточнил, что Московская область по валовому сбору картофеля в Центральном федеральном округе занимает также третье место.