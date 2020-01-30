РИАМО - 30 янв. В рамках регулярных встреч 3 февраля глава подмосковного Реутова Станислав Каторов пообщается с жителями микрорайонов 6 и 6А, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«На вопросы жителей в формате прямого диалога ответят заместители главы, руководители профильных направлений. Об основных приоритетах работы администрации расскажет глава городского округа Станислав Каторов, который также даст необходимые пояснения всем желающим», - говорится в сообщении.

Данная встреча предваряет целый цикл подобных мероприятий, которые пройдут во всех районах Реутова.

Мероприятие состоится в гимназии по адресу: улица Некрасова, дом №15. Начало в 17:00.