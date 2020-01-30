РИАМО - 30 янв. В городском округе Чехов возбудили уголовное дело по факту смерти в пожаре четырех человек, включая ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В одном из частных домов в деревне Крюково 27 января произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружили тело 62-летней хозяйки дома, а также обгоревшие останки трех неизвестных, один из которых ребенок.

«По данному факту следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают точную причину смерти и причины возникновения возгорания. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.