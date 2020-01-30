РИАМО – 30 янв. С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.

«Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов», – уточняет издание.

Кроме того, стоимость набора социальных услуг вырастет до 1155 рублей. В него входят: обеспечение лекарствами на сумму 889,66 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (137,63 рубля), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (127,77 рубля).

Федеральные льготники, имеющие право на соцнабор, могут получить его в денежной форме.

Как пояснил директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, индексация выплат в денежном выражении в среднем составит от 50 до 500 рублей.

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