РИАМО - 30 янв. В Подмосковье за сутки свыше 23 тысяч километров дорог обработали противогололедными реагентами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В приоритетном порядке очищались дороги с высокой интенсивностью движения и подъезды к социально значимым объектам.

«За сутки около 980 единиц спецтехники устранили последствия снегопада с дождем, очистив и обработав порядка 23,3 тысячи километров областных дорог. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объем работ провели в Коломенском городском округе. Здесь за сутки очистили и обработали 690 километров дорог муниципального значения. Также большие объемы выполнили в Солнечногорске – 494 километра, Орехово-Зуеве – 470 километров, Химках – 425 километров и Ступине – 370 километров.

Егорьевское региональное управление автодорог провело работы более чем на 3,2 тысячах километров региональных дорог Егорьевска, Коломны, Шатуры, Воскресенска, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева.

В четверг в Московской области температура опустится до минус 2 градусов. Ветер будет дуть южный и юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде снега с дождем.