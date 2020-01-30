РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. В подмосковных Люберцах, Лыткарине, Котельниках и Дзержинском в 2019 году произошло пять изнасилований, сообщил Люберецкий городской прокурор Александр Саломаткин.

В четверг в Люберецкой городской прокуратуре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги прошлого года.

«В 2019 году рост количества преступлений по сравнению с 2018 годом составил более 7%, всего в 2019 году было совершено 3 532 преступления. Из них было 22 убийства, раскрываемость составила почти 80%. Также было пять изнасилований», – сказал Саломаткин.

Он добавил, что в 2019 году прокуратура занималась противодействием экономическим преступлениям, борьбой с наркотиками, нарушениями экологии. В 2020 году акцент работы будет сделан на образовательные процессы, состояние образовательных организаций, обеспечение жилыми помещениями сирот, борьбу с наркопреступностью и нарушениями прав дольщиков.