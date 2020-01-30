РИАМО - 30 янв. В Подмосковье с 3 февраля стартует конкурс среди школьников на лучший логотип областной олимпиады общеобразовательных организаций по избирательному законодательству «Я школьник, я так вижу», сообщил в четверг член Мособлизбиркома Руслан Фурс.

«Мы проводим этот конкурс в рамках уже ведущейся олимпиады старшеклассников. <...> Я надеюсь, что мы получим лаконичный и интересный логотип, что было бы неплохо для олимпиады, потому что она проводится уже седьмой год», - сказал Фурс на заседании Мособлизбиркома.

По его словам конкурс организовали не только для того, чтобы получить логотип, а также для привлечения интереса к олимпиаде, для создания дополнительного канала коммуникации с участниками конкурса.

Он уточнил, что конкурс на лучший логотип будет проходить с 3 февраля по 3 марта.

В справочном материале отмечается, что жюри конкурса 3 марта рассмотрит опубликованные участниками материалы в соцсети Instagram и подведет итоги.

Условия конкурса можно узнать на официальных страницах социальных сетей Мособлизбиркома.