РИАМО - 30 янв. В Москве на Новощукинской улице в этом году введут в эксплуатацию первый жилой дом для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новостройка будет расположена по адресу: Новощукинская улица, владение 8, корпус 1. Дом рассчитан на 306 квартир. Кроме того, в здании предусмотрены пять специальных трехкомнатных квартир для маломобильных граждан», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что новые квартиры получат жители 42 жилых домов в районе Щукино, для начала переселения подобраны три стартовые площадки.

По словам Бочкарева, еще два жилых дома находятся в стадии разработки градостроительной документации и будут построены по адресам: улица Авиационная, владение 61, корпуса 1 и 2.

431 жилой дом общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров включен в программу реновации в Северо-Западном округе Москвы, определены 24 «стартовые» площадки для строительства жилых домов. В стадии строительства находятся десять жилых домов почти на 2,5 тысячи квартир, еще шесть домов проектируются.

Ранее Бочкарев сообщил, что через два года программа реновации выйдет на пик. Уже в этом году начнется проектирование новых домов на освободившихся территориях, которые позволят запустить вторую волну реновации. Будут подбираться новые площадки.

Он отметил, что в пиковый период в городе в рамках реновации будут вводить более 3,5 миллионов квадратных метров в год.