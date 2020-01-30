О громком инциденте в Пушкинском городском округе Подмосковья, которым заинтересовался Следственный комитет России, стало известно вчера, 29 января. По данным следствия, здесь прошлым летом отец отравил младенца, подмешав ему снотворное в детское питание. В итоге ребенок погиб. Корреспондент РИАМО пообщалась с соседями семьи, где погиб ребенок, и узнала подробности произошедшего.

Внезапная смерть ребенка

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в поселке Правдинский еще 20 июля прошлого года. Рано утром 31-летний Филипп покормил сына детской смесью из бутылочки и вместе с женой Зоей ушел в другую комнату – в этот же день малыш скончался.

По данным источника «360» в правоохранительных органах, позже сам мужчина нашел четырехмесячного младенца мертвым.

Как сказала РИАМО соседка молодой пары, тот день она запомнит навсегда.

«Сначала из квартиры раздался крик Зои. Позже приехала скорая, и я увидела, как выносят этот кулечек. Еще долго не могла прийти в себя», - говорит соседка.

По ее словам, сначала жильцы думали, что малыш погиб из-за синдрома внезапной детской смерти. Правда открылась лишь 29 января 2020 года, когда в СК России по Московской области заявили, что судебная экспертиза установила смерть мальчика от острого отравления снотворным. Вещество обнаружили в его бутылочке и банках из-под детского питания.

«Соседи были в шоке о этой новости», - добавляет жительница поселка.

По ее словам, после заявления СК их дом оккупировали журналисты, а сами соседи узнали шокирующую новость из интернета.

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Признание отца и откровения близких

После задержания отец ребенка признался, что сам подмешал вещество в детскую смесь. При этом он заявил, что не хотел причинить сыну вред, а снотворное добавлял лишь для того, чтобы ребенок лучше спал и меньше плакал.

При этом 28-летняя Зоя, мать ребенка, уверяет, что ничего об этом не знала и обвиняет мужа в том, что тот и ей подмешивал снотворное в напитки, сообщают СМИ. До случившегося женщина замечала у себя странное состояние сонливости, но причины понять не могла.

В СКР отметили, что в ходе расследования также были допрошены родственники ребенка, сообщившие, будто Филипп принимал снотворные препараты.

Друг семьи пояснил «Комсомольской правде», что тот около трех лет «страдал бессонницей и глотал таблетки»: «Где он их брал, точно не знаю, но, думаю, что все было без рецепта. Не тот он человек, чтобы в поликлинику ходить».

При этом соседка семьи придерживается иного мнения.

«В то, что Филипп мог злоупотреблять снотворным и подсыпать его Зое, я не могу поверить», - сообщила она РИАМО.

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«Сойдут за типичную семью»

Зато, как рассказали РИАМО жильцы дома, родители погибшего ребенка часто злоупотребляли спиртным. Так, одна жительница вспоминает, что до инцидента видела, как в детской коляске у Зои лежало пиво, а в день смерти ребенка она была подшофе.

«Живу по соседству и знаю, что они много и часто выпивают. С Зоей я росла в одном дворе. Она вполне адекватная, полагаю, агрессию проявляет разве что под действием алкоголя. Не считая этого, они с Филиппом вполне сойдут за типичную семью из поселка», - отмечает другая.

Внешне семья не выглядела неблагополучной: они имели машину, ездили отдыхать. Тот заработок, что имелся, приносил в семью Филипп. Соседка описывают его как приличного на вид человека, который порой «таскал домой сумки продуктов».

Кроме маленького ребенка в семье жила дочь Зои от первого брака, которая учится в школе. Она всегда выглядела опрятно, была неплохо одета. С детьми в основном гуляла мать, но иногда к ней присоединялся Филипп. Тем не менее, по словам жильцов, из-за пары даже приходилось вызывать полицию по причине бытовых скандалов.

«Я слышала, что дочка просила соседей вызвать полицию, потому что мама с папой дерутся» - уточняет жительница дома.

После потери ребенка семья продолжала жить своей жизнью. По словам соседки, убитой горем мать не выглядела.

«После летнего происшествия в подъезде продолжала стоять коляска погибшего ребенка, мимо которой ходила пара», - говорит она.

Убрали коляску недавно - по просьбе соседей.

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Последствия инцидента

В ближайшее время отцу погибшего ребенка придется столкнуться с последствиями произошедшего. В настоящее время он задержан и в отношении его уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит срок до двух лет лишения свободы.

Что до матери мальчика, то она находится на свободе и проживает по тому же адресу, устроившись на работу. По словам соседей, сейчас ее старшая дочь проживает с бабушкой.



