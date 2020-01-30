РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 янв. Самыми редкими в январе именами для новорожденных в Королеве стали Дея и Северьян, говорится в сообщении Главного управления ЗАГС Московской области.

Родители для своих малышей выбирают имена по-разному: кто-то смотрит календарь имен или называет ребенка именем любимого супергероя, кто-то предпочитает интернациональные имена или выбирает имя по национальности, кому-то важно, чтобы имя ребенка начиналось на ту же букву, что и имя одного из родителей, а кому-то нужно никак не меньше «имени года».

«По сведениям из Королевского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области, в рейтинг самых редких имен января вошли: Доброслав, Козимо, Северьян, Иллария, Дея, Фрейя», – говорится в сообщении.

Родители в Королеве чаще всего выбирали для своих детей имена: Максим, Михаил, Артем, Анна, Алиса, Анастасия.