РИАМО - 30 янв. В Подмосковье разработали план мероприятий по предупреждению завоза и распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, говорится в документе министерства здравоохранения Московской области, который имеется у РИАМО.

«Министерством здравоохранения Московской области обеспечена готовность медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами», – говорится в документе.

Кроме того, в регионе определили алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Медперсонал прошел необходимое обучение.

Роспотребнадзор осуществляет мониторинг эпидемиологической обстановки, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Меры профилактики заболевания коронавирусной инфекцией включают соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, использование кожных антисептиков, влажных салфеток с бактерицидным действием). Также снизить риск заболевания позволяет регулярная влажная уборка и проветривание помещений, использование бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха в салонах транспорта и местах массового скопления людей.

Также областной Минздрав посоветовал не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ и направлять их в медицинские организации.

По всем вопросам, касающимся ситуации с распространением нового коронавируса, можно обращаться в Роспотребнадзор, в том числе в ведомстве можно получить консультацию специалиста на китайском языке, позвонив по телефону: 8-800-555-49-43.

Вспышка нового вида короновируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Число заболевших на данный момент достигло порядка 7 тысяч человек, умерло более 170 человек. Заболевание распространилось и в другие страны, однако России в их числе нет.