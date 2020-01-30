РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. Жительница Балашихи пожаловалась на плохую уборку снега на дорогах в микрорайоне 1 Мая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи написала на портал жалобу о том, что снегопады продолжаются, а снегоуборочная техника в микрорайон 1 Мая так и не доезжает. Она отметила, что тротуары чистят, но весь снег с них кидают на автомобильную дорогу, в результате чего невозможно проехать.

«Сотрудниками администрации городского округа Балашиха 30 января проведен осмотр внутридворового проезда по указанному адресу и сообщает, что факт несвоевременной уборки от снега подтвердился. Работы проведены. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», – сказал замглавы администрации округа Алексей Ковалев.

Он добавил, что уборка указанной территории от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ согласно графику выполнения работ. Руководителю МБУ указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на данной территории.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.