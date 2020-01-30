Презумпция налоговой виновности: какие счета в зоне риска?

Что такое презумпция налоговой виновности?
Хотя в российском законе такого понятия нет, его стали активно использовать СМИ после прецедента с банками ВТБ и «Уралсиб», которые получили штрафы от ФНС. ФНС оштрафовала кредитные организации за отказ списывать деньги с личных счетов индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженности перед государством.
По сути презумпция налоговой виновности – это практика, когда сначала взыскивается задолженность по налогам, а уже потом вы можете доказывать, что деньги списали незаконно.
Как отметил глава бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения движения «Опора России» Алексей Петропольский, сегодня презумпция налоговой виновности распространяется не только на юридических лиц, но и на физических лиц (коими и являются индивидуальные предприниматели – прим. ред.).
Ранее списывать средства со счетов могли только судебные приставы, а автоматическое списание могло коснуться только счетов компаний.
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У меня ИП. В каких случаях могут списать деньги со счета?
Так как закон не предусматривает разделения имущества индивидуального предпринимателя, то при принудительном взыскании налога под удар могут попасть как рабочий, так и личный счет.
«В соответствии со статьей 36 Налогового Кодекса в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика в банках и его электронные денежные средства», - рассказал РИАМО ведущий юрист Европейской Юридической Службы Максим Савенков.
Взыскание налога производится по решению налогового органа. При этом в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, направляют поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика.
По словам эксперта, взыскание налога со счетов налогоплательщика не должно быть неожиданностью: «решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит».
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Я являюсь физлицом, у меня нет своего бизнеса. У меня могут что-то списать?
Внезапно – нет, только через суд. По словам Максима Савенкова, в соответствии со ст. 48 НК РФ, в случае неуплаты налогов физическое лицо должно получить требование об уплате налога.
Если неплательщик требование проигнорировал, то налоговый орган может обратиться в суд с заявлением о взыскании долга за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств и т. д. Дальнейшее разбирательство происходит в судебном порядке и именно от решения суда зависит, возможно списание с личного счета или нет, отметил эксперт.
Какие налоги должно платить физлицо
Имущественные налоги – транспортный, земельный и налог на имущество. Платят те, у кого есть машина, участок или недвижимость. Сумму налога считает налоговая служба. Уведомление об оплате налога ежегодно высылают по адресу регистрации физлица или в личный кабинет на портале Госуслуг. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря следующего года.
Налоги на доход (НДФЛ) в размере 13% чаще всего удерживает работодатель из зарплаты и сам перечисляет в бюджет.
Иногда надо заплатить НДФЛ самостоятельно, например, если продали какое-либо имущество или получили в подарок недвижимость не от родственника. Для этого надо подать налоговую декларацию, указать сумму к уплате и перечислить в бюджет. Декларацию подают до 30 апреля следующего года, срок уплаты по ней – до 15 июля.
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У меня списали или планируют списать деньги. Что делать?
Вне зависимости от того, являетесь вы юридическим или физическим лицом, вы можете защитить свои права в суде.
Юридические лица могут обжаловать требование об уплате налога или решение, на основании которого оно было принято, в судебном порядке.
Физические лица (включая ИП) могут как подать апелляцию в вышестоящий налоговый орган, так и обжаловать решение через суд в общем порядке.
Пожалуй, самый простой и законный способ защитить свои деньги – это вовремя платить налоги, и тогда никакая презумпция налоговой виновности не будет вам страшна.
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