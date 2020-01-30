Презумпция налоговой виновности: какие счета в зоне риска?

Хотя в российском законе такого понятия нет, его стали активно использовать СМИ после прецедента с банками ВТБ и «Уралсиб», которые получили штрафы от ФНС. ФНС оштрафовала кредитные организации за отказ списывать деньги с личных счетов индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженности перед государством.

По сути презумпция налоговой виновности – это практика, когда сначала взыскивается задолженность по налогам, а уже потом вы можете доказывать, что деньги списали незаконно.

Как отметил глава бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения движения «Опора России» Алексей Петропольский, сегодня презумпция налоговой виновности распространяется не только на юридических лиц, но и на физических лиц (коими и являются индивидуальные предприниматели – прим. ред.).

Ранее списывать средства со счетов могли только судебные приставы, а автоматическое списание могло коснуться только счетов компаний.

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