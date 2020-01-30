РИАМО - 30 янв. Неизвестный похитил из грузового автомобиля в столичном районе Зюзино партию товара на общую сумму свыше 4,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Большая Юшуньская, дом 6.

«Неизвестный взломал дверь кузова и проник в припаркованную на проезжей части машину «ГАЗ». После этого злоумышленник совершил кражу принадлежащего одной из компаний товара – детские игрушки, хозтовары, бижутерия – на сумму 4,35 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело.