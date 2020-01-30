РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 янв. Жители и гости поселка Нахабино Красногорска 8 февраля смогут поучаствовать в мастер-классах по бисероплетению и росписи одежды, а также приобрести изделия ручной работы на ярмарке народного творчества 8 февраля, сообщается в группе арт-центра поселка Нахабино в соцсети «ВКонтакте».

«Президентом РФ 2020 год объявлен в России Годом народного творчества. В целях поддержки и продвижения народного творчества на территории арт-центра пройдет выставка-продажа изделий ручной работы. Местные мастера и мастерицы проведут мастер-классы по росписи одежды, плетению из бисера, лепке из глины, игре на этнических инструментах и многое другое», - говорится в сообщении.

Кроме того, резиденты арт-центра поддержат участников танцевальными и вокальными выступлениями.

«Вход и участие в мастер-классах для всех посетителей абсолютно бесплатно. Часть вырученных денег пойдет на организацию мастер-классов для детей с особенностями развития», - добавляется в сообщении.

Ярмарка пройдет 8 февраля с 11:00 до 19:00 по адресу: поселок Нахабино, улица Панфилова, дом № 24Б.