РИАМО - 30 янв. Во второй половине четверга на территории столицы ожидается пик снегопада, выпадет две трети от суточной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве осадки будут наблюдаться в смешанной фазе, и в сумме за сегодня выпадет около 6 миллиметров. При этом пик снегопадов придется на послеполуденные часы, в это время ожидается 2/3 от суточного объема», - говорится в сообщении.

Ожидаются осадки и 31 января, снега выпадет чуть более 1 миллиметра. А температура последние два дня января будет держаться в районе 0 – плюс 1 градуса. Так что весь выпавший снег тут же растает.

В субботу ожидается слабоотрицательная температура и небольшой снег. А потом в мегаполисе снова будет до плюс 2 градусов. При такой температуре пройдут дожди и смоют остатки снега со столичных улиц.