РИАМО - 30 янв. В столичном районе Хамовники отреставрируют усадьбу XVII века «Жилой дом с палатами Ф.Н. Коробейникова-Ушаковых», которая позже стала одной из крупнейших текстильных фабрик в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Реставрация пройдет в рамках проекта «Сохранение объектов культурного наследия, капитальный ремонт нежилых зданий. Первый этап» по адресу: Коробейников переулок, дом 1/2, строение 3, 4. Строение 3 является объектом культурного наследия, а строение 4 имеет региональное значение.

«Здание «Кухонный корпус «Товарищества мануфактур Ивана Бутикова» было построено в 1864 году, оно имеет два этажа и пристроенный позже переход в главный дом, выполненный по проекту архитектора А. Кнабе. Как раз в нем располагаются палаты Ф.Н. Коробейникова-Ушаковых и зал правления «Товарищества мануфактур Ивана Бутикова», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Каменные палаты представляла собой усадьба, построенная в XVII веке. Она принадлежала тяглецу гостиной сотни Федору Коробейникову, затем ею владела надворная советница Прасковья Ушакова. Дом в середине XIX века перешел к купцу Ивану Бутикову, построившему несколько корпусов текстильной фабрики, ставшей в последствии одной из крупнейших в Москве.

Реставрация уже проводилась над зданием, наиболее серьезная была произведена в 1882 году. Новую часть построили по проекту архитектора П. Ершова.

По словам Леонова, чтобы сохранить исторический облик зданий, нужно максимально поддержать и улучшить их состояние. Комплекс ремонтно-реставрационных работ согласован. Будет выполнена расчистка фасада, восстановление разрушенных деталей карнизов, подоконников и других декоративных элементов, в том числе лепных деталей отделки фасадов.

Также отреставрируют барочные оконные наличники XVIII века, осуществят новое оштукатуривание и окраску наружных стен в соответствии с колористическим решением, воссоздадут отливы, граненую печную трубу, чугунные козырьки над входными дверями.

Пройдет реставрация сохранившиеся штукатурных и лепных деталей интерьеров, дверного полотна, паркетных полов, белокаменной части лестниц, камина и печной фурнитуры.