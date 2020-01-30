РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. В подмосковных Люберцах с 1 февраля родители будущих первоклассников могут написать заявление о зачислении ребенка в школу, сообщила начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

«Первого февраля начнется прием заявлений в школу по закрепленной территории. Подать документы можно через портал госуслуг Московской области или МФЦ. Также для удобства родителей в течение двух дней, 1 и 2 февраля, во всех школах городского округа будет организован прием документов по территориальному признаку», – сказала Бунтина.

В эти дни родители могут принести документы о приеме в школу с 9:00 до 17:00.

Необходимые документы для зачисления в первый класс: свидетельство о рождении ребёнка, документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.