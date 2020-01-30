РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 янв. Премьеру представления «Долгие версты войны», посвященного Победе в Великой Отечественной войне и освобождению Московской области от фашистских захватчиков, показали 100 школьникам Балашихи в Доме культуры «Саввино», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Премьеру посетили около 100 школьников, в том числе участники отрядов «Держава», «Беркут» и «Пересвет» детско-юношеского патриотического движения «Юнармия», – говорится в сообщении.

В рамках выступления актеры исполнили для ребят песни и стихотворения военного времени, среди которых произведения Михаила Шолохова, Булата Окуджавы, Юрия Бондарева, а также сыграли на скрипке и на гитаре.