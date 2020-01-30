РИАМО - 30 янв. Из-за ситуации с распространением коронавируса рубль снижается к доллару и евро в начале торговой сессии, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара вырос на 29 копеек», – говорится в материале.

По информации Мосбиржи на 10:10, доллар стоит 62,83 рубля. Курс евро также вырос на 29 копеек, и зафиксировался на отметке 69,16 рубля.

Вспышка коронавируса началась городе Ухань в провинции Хубэй в конце декабря прошлого года. Число заболевших на данный момент достигло более 7,7 тысячи человек. От этой болезни умерло уже 170 человек, 170 смогли вылечится, а у 12 тысяч госпитализированы с подозрением на коронавирус, 31 человек находится в тяжелом состоянии.