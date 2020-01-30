РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 янв. Суд Мещанского района города Москвы оштрафовал университет «Синергия» за несанкционированный сбор биометрических персональных данных у учащихся гимназии №2 Красногорска, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

29 января в судебном участке 383 Мещанского судебного района Москвы состоялось рассмотрение дела по факту неправомерного сбора университетом «Синергия» биометрических персональных данных несовершеннолетних в образовательном учреждении города Красногорска.

«По результатам рассмотрения дела судом университет был признан виновным в совершении административного правонарушения. Организации назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Ранее на основании собранной Роскомнадзором информации, а также заявлений родителей учащихся гимназии №2 города Красногорска с приложением документов, подтверждающих нарушения законодательства о персональных данных, в отношении университета «Синергия» было составлено 5 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»).