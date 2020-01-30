РИАМО - 30 янв. В подмосковном Одинцове задержали оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска линейного отдела МВД на станции Москва-Белорусская по подозрению в сбыте наркотиков средств в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В ходе проведения личного досмотра в нагрудном кармане куртки обнаружены и изъяты девять свертков с веществом общей массой 8,69 грамма. <...> Вещество содержит в своем составе наркотическое средство», – говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.