РИАМО - 30 янв. В Подмосковье и Москве на предстоящих выходных ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, максимальная температура воздуха днем составит плюс 3 градуса, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«По предварительному прогнозу, в регионе в предстоящие выходные погоду будет определять циклон: в субботу, уходящий на восток, а воскресенье новый, приходящий с запада. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ночью - минус 2 - минус 7, днем - 0 - минус 5 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в воскресенье ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится до минус 6 градусов, в дневные часы максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.