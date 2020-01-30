РИАМО - 30 янв. Кассир одного из столичных магазинов нанес удар посетителю, который впоследствии стал для мужчины смертельным, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что кассир магазина «Дикси» на Симферопольском бульваре нанес удар 39-летнему мужчине, который якобы украл банку кофе. Впоследствии пострадавший скончался. По предварительным данным, от удара у него оказалась разорвана селезенка.

«В ходе конфликта кассир-контролер магазина нанес мужчине удар рукой в область груди, причинив последнему телесные повреждения, осложнившиеся кровопотерей. Позже мужчина скончался. Гражданин 1994 года был задержан», – сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

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