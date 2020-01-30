РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В подмосковном Подольске возбудили уголовные дела в отношении двух подозреваемых в даче взяток инспекторам ДПС ОГИБДД УМВД России по Подольску, им грозит лишение свободы до одного года, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель Подольского городского прокурора, советник юстиции Денис Капуза.

«Первый подозреваемый в салоне служебного автомобиля ОГИБДД УМВД России по Подольску попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 5 тысяч рублей, после чего его задержали. Подозреваемый пытался откупиться от привлечения его по части 1 статьи 12.10 КРФобАП (Нарушение железнодорожного переезда, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев). Против него возбуждено уголовное дело», – сказал Капуза.

По его словам, второй подозреваемый совершил аналогичные действия и пытался передать мелкую взятку в размере 10 тысяч рублей сотруднику ГИБДД за освобождение от ответственности за ранее совершенное административное правонарушение в области дорожного движения.

Отдел дознания УМВД России по Подольску возбудил уголовные дела в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество – дача взятки лично в размере не превышающем 10 тысяч рублей).

Подозреваемые в полном объеме признали свою причастность к преступлениям. В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенных преступлений.

В настоящее время гражданам грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

Надзор за ходом расследования уголовных дел Подольской городской прокуратурой обеспечивается.