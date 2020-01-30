РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 янв. Двадцать пять памятников отремонтируют в подмосковном Красногорске к 75-летию Великой Победы в 2020 году, следует из документа, опубликованного на официальном сайте администрации горокруга.

На сайте разместили перечень запланированных к ремонту в преддверии празднования 75-летия Победы мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. В списке 25 памятников.

Так, на центральном мемориале на улице Циолковского в Красногорске запланированы ремонт покрытия, замена облицовочных плит, высадка зеленых насаждений, восстановление газонов, огрунтовка и покраска металлических поверхностей. На мемориальном комплексе «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево обустроят тротуары, отремонтируют памятники, покрасят металлические детали.

Ремонтные работы проведут на памятниках, установленных на всех территориях городского округа.