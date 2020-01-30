РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 янв. Люберецкая городская прокуратура в 2019 году выявила свыше 1,7 тысячи нарушений федерального законодательства, сообщил заместитель прокурора Нарек Челебян.

В четверг в Люберецкой городской прокуратуре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги прошлого года.

«В 2019 году Люберецкая городская прокуратура выявила свыше 1,7 нарушений федерального законодательства. Направлено более 400 исков на сумму более 45 миллионов рублей», – сказал Челебян.

Он отметил, что более 400 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Некоторые были уволены за допущенные нарушения.

«Также к ответственности привлекли 179 должностных и юридических лиц, внесено более 59 предостережений о недопустимости нарушений федерального законодательства», – заключил Челебян.