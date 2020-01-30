РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 янв. Администрация подмосковного Красногорска направила застройщику одного из ЖК претензию с требованием поторопиться с началом строительства школы, сообщил представитель администрации муниципалитета.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации Красногорска жительница поселка Нахабино отметила, что нахабинская школа №3 переполнена, здесь сформированы 9 первых классов. Женщина поинтересовалась, когда планируют построить школу или детский сад на улице Красноармейской в поселке Нахабино или в расположенном неподалеку ЖК «Красногорский».

«В соответствии с графиком строительства в ЖК «Красногорский» в 4 квартале 2021 года должны построить муниципальную школу на 900 учащихся с блоком дошкольного образования на 150 мест. Но в связи с тем, что работы по строительству до сих пор не начаты, сотрудники администрации городского округа Красногорск подготовили и направили в адрес застройщика претензию с требованием предпринять необходимые действия для получения разрешения на строительство школы и приступить к строительным работам», - сообщил представитель администрации.