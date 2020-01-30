РИАМО - 30 янв. Российская Федерация с целью усиления мер по предупреждению коронавируса в стране решила продлить закрытие пропускных пунктов в пяти регионах на Дальнем Востоке, которые расположены на границе с КНР, сообщает РИА Новости.

«Речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что нужно ввести систему, которая позволит вернуть из Китая граждан России на родину с проведением карантинных процедур, а также вернуть в свою страну граждан КНР.

По ее словам, в течение суток нужно решить, стоит ли продлевать ограничения на въезд в Россию для граждан Китая, так как эти меры действуют до 2 февраля.

Оперативный штаб уже решил, что будет ограничено железнодорожное сообщение с 00:00 31 января до 1 февраля. Состав будет курсировать только по маршруту Москва — Пекин — Москва. 31 января также будет принято решение по поводу авиарейсов. Российские университеты, возможно, продлят каникулы для студентов из Китая.

Вспышка нового вида короновируса началась в конце декабря прошлого года городе Ухань в провинции Хубэй. Известно, что число заболевших на данный момент достигло порядка 7 тысяч человек. От болезни умерло уже более 170 человек. 124 человека смогли вылечится от коронавируса, еще более 12 тысяч подозреваются в том, что заражены.

Заболевшие также обнаружены в Южной Корее, Таиланде, США, Японии, Вьетнаме, Канаде, Непале, Сингапуре, Австралии, Франции, Малайзии, ФРГ и Финляндии.