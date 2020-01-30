РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 янв. Во втором квартале 2024 года в жилом комплексе «Отрада» в Красногорске планируют построить частную школу на 1,1 тысячи учеников, сообщил представитель администрации городского округа.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета пользователь отметил необходимость школы в ЖК.

«В поселке Отрадное застройщик ООО «Отрада Девелопмент» планирует строительство на территории ЖК «Отрада» частной общеобразовательной школы на 1 100 учащихся. Планируемый срок строительства – 2 квартал 2024 года», – сообщил представитель администрации.

Он отметил, что в рамках договора о развитии застроенной территории, застройщик должен обеспечить не менее 213 мест в объектах социальной инфраструктуры, а именно в средних общеобразовательных учреждениях.

«Администрация совместно с застройщиком прорабатывает возможность обеспечения жителей поселка Отрадное местами в школе путем предоставления в частном общеобразовательном учреждении бюджетных мест. Вместе с тем направлено обращение застройщику о возможности пересмотреть сроки строительства школы», – заключил представитель.