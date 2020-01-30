РИАМО - 30 янв. Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная накануне президентом РФ Владимиром Путиным, покинула колонию в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

«В связи с указом президента Российской Федерации от 29 января №67 о помиловании, Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения», – говорится в сообщении.

Иссахар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Девушка летела из Дели в Тель-Авив. В багаже у нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, ей предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Химкинский городской суд приговорил на 7,5 лет колонии.

Иссахар призналась, что хранила наркотик для личного употребления. Все обвинения в контрабанде вещества она категорически отрицала.