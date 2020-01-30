РИАМО - 30 янв. Комитет по туризму Москвы (Мостуризм) потребовал от столичных отелей ежедневно делиться информацией о числе туристов из КНР, а также статистикой их обращений за медицинской помощью, пишет в четверг газета «Известия».

С 28 января въезд организованных туристических групп из Китая в Россию остановлен – они составляют около 85% всех гостей из КНР. Свои письма из-за ситуации с коронавирусом гостиницам разослал столичный комитет по туризму.

«В письме говорится, что в связи с необходимостью профилактики распространения коронавируса, Мостуризм просит гостиницы ежедневно предоставлять информацию о гостях из Китая. В частности, отельеры сообщают о количестве остановившихся туристов из КНР и об их обращениях за медицинской помощью», – пишет издание.

При этом прямого запрета на размещение китайских туристов нет. Гостиницы принимают меры по предотвращению распространения коронавируса: закупают маски, дезинфицирующие средства и инструктируют персонал об особых мерах предосторожности.

Тем временем международный сервис бронирования отелей Booking.com начал уведомлять российские отели о невозможности размещения гостей из Китая по существующим броням.

Новый коронавирус 2019-nCoV появился в китайском городе Ухань в 2019 году и стал быстро распространяться по Китаю, а после и на других территориях. По всему миру на данный момент заражено порядка 7 тысяч человек. Погибших 170, выздоровело около 120 человек.