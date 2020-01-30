РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 янв. В шести домах подмосковного Подольска 6 февраля временно отключат свет из-за работ на подстанции, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 6 февраля с 9:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия на жилые дома Подольска по адресу: улица Плещеевская, дома №№54, 56, 56Б, 56В, 56Г, 58 в связи с проведением работ на подстанции», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.