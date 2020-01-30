РИАМО - 30 янв. Семинар для предпринимателей «Строим сильный бренд» проведут в центре услуг для бизнеса 3 февраля, руководитель рекламного агентства Дмитрий Сендеров расскажет, как создать выдающийся бренд в условиях сверхконкуренции и неопределенности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Семинар пройдет с 19:00 по 21:00 на Пресненской набережной, дом 2. Зарегистрироваться для участия можно на сайте в блоке «Обучающие мероприятия».

«Брендинг — это важный инструмент формирования и раскрытия философии компании, ее ценностей, миссии и видения будущего. При этом корпоративный бренд важен не только для потребителей и клиентов, он также позволяет формировать внутрикорпоративную культуру, в которой сотрудники сами становятся проводниками торговой марки», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

MBM.MOS еженедельно проводит десятки бесплатных обучающих мероприятий. «Индивидуальная траектория развития» помогает определить, каких знаний не хватает предпринимателю, и советует подходящие именно ему лекции и семинары, спецпроекты и онлайн-продукты.

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