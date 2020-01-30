РИАМО - 30 янв. Лаборатория молодого художника открывается в Доме культуры на ВДНХ, каждую неделю по выходным участники смогут совершенствовать художественные навыки в разных техниках и получать теоретические знания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждый месяц занятия будут посвящены одной теме. 2 февраля стартует цикл о Древней Греции. Курс пройдет под руководством выпускников Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова Анны Субботиной и Гюльнур Гареевой», – говорится в сообщении.

Первое занятие состоится в 13:00, ее тема – «Древнегреческая мифология. Медуза Горгона и Пегас». Участники создадут черно-белые графические рисунки с помощью линеров и маркеров.

Следующие занятия февраля будут проходить по субботам с 14:00 до 16:00. На встрече «Мозаика Античности. Крит», которая состоится 8 февраля, начинающие художники изобразят традиционный цветной орнамент. В этот раз использовать будут не только линеры и маркеры, но и цветные карандаши.

Все желающие 15 февраля смогут нарисовать натюрморт в орнаментальном стиле по мотивам мифов Древней Греции. Для этого будут использованы тонированная бумага и цветная пастель.