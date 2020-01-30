РИАМО - 30 янв. Полицейские в подмосковном Егорьевске задержали 27-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в сбыте 100 свертков с героином, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Молодого человека задержали в автомобиле на улице Радио.

«В ходе досмотра транспортного средства злоумышленника под обшивкой полицейские обнаружили и изъяли 100 свертков с порошкообразным веществом. <…> Изъятое является наркотическим средством героином общей массой около 200 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Задержанный планировал распространять наркотик на территории Егорьевска через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело.

Мужчину поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.