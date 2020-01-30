РИАМО - 30 янв. В прошедшем году в школах Москвы образовательные стажировки прошли педагоги из 109 городов России, это стало возможным благодаря проекту «Взаимообучение городов», участие в нем приняли более 16 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Директора и педагоги изучили эффективные образовательные практики столичных школ и узнали о городских проектах, которые повышают качество московского образования. Также они познакомились с формульным подходом в образовании, работой «Московской электронной школы» («МЭШ»), системой обучения директоров школ и их заместителей, возможностями и моделями управления большими школами», - говорится в сообщении.

Некоторые из достижений столичного образования уже внедрены в других городах. Например, проект «Московская электронная школа» активно используется учителями в Балакове, Выборге, Красноярске, Перми и Сочи, а педагоги из Ижевска и Липецка даже получили гранты за развитие «МЭШ».

Стажировки, образовательные сессии, мастер-классы и консультации проводятся не только в Москве, но и в городах-участниках. Преимущества взаимообучения в его доступности и ориентации на практические задачи. Например, команда, которая приезжает на стажировку, сама определяет интересующие вопросы, а принимающий город разрабатывает программу в соответствии с пожеланиями гостей.

Если посетителям интересен проект «Эффективная начальная школа», то в рамках взаимообучения они знакомятся с ним на практике — на площадках нескольких школ. За два года существования проекта «Взаимообучение городов» в Московском центре развития кадрового потенциала образования обучение прошли более тысячи директоров образовательных организаций и их заместителей, сотрудников органов управления из городов России.